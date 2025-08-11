Logo R7.com
Tiros nas proximidades interrompe jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Reprodução / Redes Sociais Na manhã de domingo (10), disparos de arma de fogo nas...

Taktá

Reprodução / Redes Sociais Na manhã de domingo (10), disparos de arma de fogo nas proximidades da Arena Aquática de Salvador, no bairro da Pituba, interrompeu a partida entre Canadá e China pela Copa do Mundo de Polo Aquático Sub-20 Feminino. Ninguém ficou ferido.

