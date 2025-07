Tiroteio causou suspensão no transporte público no Nordeste de Amaralina nesta quinta (31) Foto: Ascom Semob Um homem morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na tarde... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 07h17 ) twitter

Taktá

Foto: Ascom Semob Um homem morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (30), no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A operação policial resultou em mudanças no itinerário de ônibus que circulam pela região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o ocorrido e suas consequências.

