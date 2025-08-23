Tiroteio e medo marcam rotina de moradores na Federação e Engenho Velho
Foto: Divulgação/ Ascom PCBAPCBA DeicA escalada da violência assusta moradores da Federação e do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Em menos de oito meses, os dois bairros já somam 35 tiroteios, com 24 mortos e 10 feridos, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Agosto, que ainda não chegou ao fim, lidera como o mês mais violento do ano, com nove ocorrências e sete vítimas fatais.
Para entender melhor a gravidade da situação e os impactos na vida dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
