Tiroteio e medo marcam rotina de moradores na Federação e Engenho Velho Foto: Divulgação/ Ascom PCBAPCBA DeicA escalada da violência assusta moradores da Federação e do Engenho... Taktá|Do R7 23/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 12h18 )

Foto: Divulgação/ Ascom PCBAPCBA DeicA escalada da violência assusta moradores da Federação e do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Em menos de oito meses, os dois bairros já somam 35 tiroteios, com 24 mortos e 10 feridos, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Agosto, que ainda não chegou ao fim, lidera como o mês mais violento do ano, com nove ocorrências e sete vítimas fatais.

Para entender melhor a gravidade da situação e os impactos na vida dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

