Tiroteio em joalheria deixa feridos em shopping do Itaigara Foto: Reproduçãotiroteio joalheria shopping itaigaraUm tiroteio dentro do Pituba Parque Center, no bairro do Itaigara,... 05/07/2025 - 13h16

tiroteio joalheria shopping itaigara Taktá

Foto: Reproduçãotiroteio joalheria shopping itaigaraUm tiroteio dentro do Pituba Parque Center, no bairro do Itaigara, em Salvador, deixou um segurança e uma cliente feridos no fim da tarde de sexta-feira (4). A ocorrência, registrada em uma área nobre da capital baiana, mobilizou forças de segurança e gerou pânico entre pessoas que passeavam no shopping e funcionários.

