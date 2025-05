Tiroteio em supermercado causa pânico em Cajazeiras Foto: Agência BrasilUm tiroteio no estacionamento do supermercado Atacadão, no bairro de Cajazeiras, em Salvador,... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 11h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h48 ) twitter

Foto: Agência BrasilUm tiroteio no estacionamento do supermercado Atacadão, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, provocou pânico entre clientes e funcionários na tarde deste domingo (11). Dois homens foram baleados durante a ação e encaminhados ao Hospital Eládio Lassérre.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

