Tiroteio entre facções assusta moradores de bairro em Salvador
Foto: Reprodução / Redes sociais.Um tiroteio intenso assustou moradores do bairro do Tororó, em Salvador, na noite de domingo (17). O caso foi registrado por volta das 21h40, durante uma invasão de traficantes ligados a uma facção criminosa que disputa território com um grupo rival pelo controle do tráfico de drogas na região.
Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
