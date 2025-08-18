Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tiroteio entre facções assusta moradores de bairro em Salvador

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um tiroteio intenso assustou moradores do bairro do Tororó, em Salvador,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um tiroteio intenso assustou moradores do bairro do Tororó, em Salvador, na noite de domingo (17). O caso foi registrado por volta das 21h40, durante uma invasão de traficantes ligados a uma facção criminosa que disputa território com um grupo rival pelo controle do tráfico de drogas na região.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.