Tiroteios causam medo e afetam rotina em bairro de Salvador Foto: Google Street ViewMoradores de um bairro de Salvador viveram momentos de tensão na madrugada... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Google Street ViewMoradores de um bairro de Salvador viveram momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira (7) após dois intensos tiroteios serem registrados na região. O confronto aconteceu na região de Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto. Os disparos foram ouvidos até por quem vive em áreas próximas, como Alphaville. Além do medo, os moradores enfrentaram dificuldades para acessar o transporte público nas primeiras horas do dia.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Apenas 8% dos baianos emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional

Homem desaparece no mar da Bahia ao tentar se agarrar em rochas

Bar usado como fachada para tráfico é fechado em Juazeiro