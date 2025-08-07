Tiroteios causam medo e afetam rotina em bairro de Salvador
Foto: Google Street ViewMoradores de um bairro de Salvador viveram momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira (7) após dois intensos tiroteios serem registrados na região. O confronto aconteceu na região de Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto. Os disparos foram ouvidos até por quem vive em áreas próximas, como Alphaville. Além do medo, os moradores enfrentaram dificuldades para acessar o transporte público nas primeiras horas do dia.
