Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Tiroteios causam medo e afetam rotina em bairro de Salvador

Foto: Google Street ViewMoradores de um bairro de Salvador viveram momentos de tensão na madrugada...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Google Street ViewMoradores de um bairro de Salvador viveram momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira (7) após dois intensos tiroteios serem registrados na região. O confronto aconteceu na região de Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto. Os disparos foram ouvidos até por quem vive em áreas próximas, como Alphaville. Além do medo, os moradores enfrentaram dificuldades para acessar o transporte público nas primeiras horas do dia.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.