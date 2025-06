Tom Cruise entra para o Guinness com cena de ação em ‘Missão Impossível’ Foto: DivulgaçãoTom Cruise entrou para o Guinness World Records com uma das acrobacias mais arriscadas... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h16 ) twitter

Foto: DivulgaçãoTom Cruise entrou para o Guinness World Records com uma das acrobacias mais arriscadas de sua carreira. O ator saltou 16 vezes de um helicóptero com um paraquedas em chamas durante as gravações de ‘Missão Impossível O Acerto Final’. A sequência integra o oitavo e último filme da franquia.

