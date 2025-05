Tornado atinge cidade no sul do Chile e deixa oito feridos e 150 casas danificadas Foto: Reprodução/XUm tornado incomum atingiu a cidade de Puerto Varas, no sul do Chile, no...

