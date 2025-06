Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão na Bahia Foto: MPT-PICinquenta e sete trabalhadores rurais foram resgatados esta semana em condições análogas à escravidão... Taktá|Do R7 26/06/2025 - 06h55 (Atualizado em 26/06/2025 - 06h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: MPT-PICinquenta e sete trabalhadores rurais foram resgatados esta semana em condições análogas à escravidão no município de Gentio do Ouro, no oeste da Bahia. A ação foi realizada pelo Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, formado por representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União.

Saiba mais sobre essa importante ação e seus desdobramentos no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Comunidade científica do Brics propõe rede de soluções climáticas e programas conjuntos em inteligência artificial

Brasil vence o Canadá por 3 a 0 na estreia da segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei

Controle da gripe aviária leva 16 nações a liberar importação de carne de aves brasileiras