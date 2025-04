Trade turístico discute estratégias de desenvolvimento em audiência na Câmara Municipal de Salvador DivulgaçãoA Câmara Municipal de Salvador realizou, na última terça-feira (8), a primeira audiência pública dedicada... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DivulgaçãoA Câmara Municipal de Salvador realizou, na última terça-feira (8), a primeira audiência pública dedicada a debater os rumos do turismo na capital baiana. A proposta do encontro foi levantar desafios e discutir estratégias para o fortalecimento do setor, reunindo representantes do trade turístico e vereadores da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Salvador!

Leia Mais em Taktá:

16 anos de espera: Justiça brasileira finalmente indeniza vítima de acidente com amputação

Fazenda Grande IV: PM desmonta esquema de desmanche e traz veículos de volta às ruas

Tragédia na BR-415: três trabalhadores morrem após colisão de veículos pesados