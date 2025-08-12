Tráfego na alça de acesso a Simões Filho é liberado após obras Foto: DivulgaçãoO tráfego na alça de acesso ao município de Simões Filho, na BA-093, está... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h38 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO tráfego na alça de acesso ao município de Simões Filho, na BA-093, está totalmente liberado. A liberação ocorre após a conclusão das obras para implantação de dois novos retornos na rodovia: um no início do km 0, próximo à ligação com a BR-324, e outro no km 2,6, após a Avenida Washington Luís, nas imediações do “Sucão”. As intervenções, executadas pela Concessionária Bahia Norte com autorização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), começaram em 21 de julho e foram finalizadas dentro do prazo previsto. A ação atende a uma demanda da comunidade local e integra as obras de duplicação da BA-093 no trecho entre os km 0 e 3, em Simões Filho.

