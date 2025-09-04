Tragédia em bondinho deixa 17 mortos e mais de 20 feridos em Portugal
Foto: Reprodução / Redes Sociais.O número de mortos no acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, subiu para 17 nesta quinta-feira (4), segundo autoridades portuguesas. A tragédia, registrada na véspera, também deixou 21 pessoas hospitalizadas, três delas em estado grave.
Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
