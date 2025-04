Tragédia na BR-415: três trabalhadores morrem após colisão de veículos pesados Reprodução / PRF Itabuna Um acidente grave na BR-415, entre Itabuna e Ilhéus, no sul... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reprodução / PRF Itabuna Um acidente grave na BR-415, entre Itabuna e Ilhéus, no sul da Bahia, deixou três pessoas mortas na manhã desta quarta-feira (9). As vítimas eram funcionários de uma cervejaria e estavam transportando bebidas quando o caminhão em que viajavam colidiu com outro veículo de carga. Com o impacto, a carga de cerveja foi espalhada pela pista.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Fazenda Grande IV: PM desmonta esquema de desmanche e traz veículos de volta às ruas

Bahia já sabe quem vai enfrentar na 3ª fase da Copa do Brasil 2025

Foragido por homicídio em Brasília é preso durante patrulhamento em Salvador