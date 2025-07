Transalvador distribui capacetes novos para motociclistas Foto: DivulgaçãoA Transalvador promoveu uma ação educativa com cerca de 200 motociclistas em Salvador, no... Taktá|Do R7 28/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: DivulgaçãoA Transalvador promoveu uma ação educativa com cerca de 200 motociclistas em Salvador, no bairro da Calçada, nesta sexta-feira (25). Dez dos motociclistas abordados trocaram seus capacetes em mau estado de conservação por novos conforme a legislação. A ação foi em alusão ao Dia do Motociclista, celebrado no domingo (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante ação de segurança no trânsito!

Leia Mais em Taktá:

Escola abre vagas para curso gratuito de iniciação circense

Bahia tem a 9ª maior torcida do Brasil, aponta pesquisa; veja o ranking

Carnaval de Salvador 2026 já tem tema definido; confira