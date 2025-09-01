Logo R7.com
RecordPlus
Transalvador inicia cadastro de veículos para acesso às áreas restritas do Carnaval 2026

Foto: Bruno Concha/Secom PMS.A Transalvador abriu o cadastramento de veículos para acesso às zonas de restrição do Carnaval 2026. O procedimento é gratuito e deve ser feito até 23 de novembro pelo site transalvador.salvador.ba.gov.br. Cada imóvel pode registrar até dois veículos.

