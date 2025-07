Transalvador promove segunda etapa de ações educativas de trânsito em escolas de Salvador Foto: Bruno Concha/SecomA segunda etapa das ações educativas de trânsito em escolas de Salvador foi... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Bruno Concha/SecomA segunda etapa das ações educativas de trânsito em escolas de Salvador foi realizada nesta segunda-feira (14). A instituição que sediou a Operação Volta às Aulas, realizada pela Transalvador, foi a Escola Antônio Vieira, no bairro Garcia. “Trabalhamos a questão da mudança de comportamento da população, lembrando sobre a importância de usar o equipamento de segurança e, principalmente, que é preciso respeitar a legislação”, destacou a gerente da Gedut/Transalvador, Miriam Bastos. Equipes da Gerência de Educação para o Trânsito (Gedut) exibiram faixas, distribuíram materiais educativos e orientaram pais e responsáveis de alunos sobre boas condutas no trânsito. O uso do cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e velocidade da via, especialmente em áreas escolares, foram os temas abordados.

Para mais detalhes sobre as próximas atividades educativas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Prefeitura entrega novos ônibus com ar-condicionado e acessibilidade em Salvador

Sesab realiza oficina sobre segurança do paciente e anuncia criação de núcleo estadual

Bahia inicia maratona decisiva com três jogos em oito dias e viagem à Colômbia