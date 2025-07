Transalvador realiza leilão online de veículos e sucatas com lances a partir de R$ 100 Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilA Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai promover um leilão... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilA Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai promover um leilão virtual com mais de 40 lotes de veículos e sucatas, com lances iniciais a partir de R$ 100. A disputa será realizada exclusivamente pela internet, no dia 28 de julho, às 11h.

