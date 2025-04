Transalvador reforça operação de trânsito na região do Mercado do Peixe e Feira de São Joaquim durante a Semana Santa Foto: Reprodução/Redes SociaisA Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou nesta segunda-feira (14) uma operação... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisA Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou nesta segunda-feira (14) uma operação especial para monitorar e organizar o tráfego nos entornos do Mercado do Peixe, em Água de Meninos, e da Feira de São Joaquim, na Avenida Engenheiro Oscar Pontes. A medida segue até o domingo (20), em função do aumento de movimento típico da Semana Santa.

