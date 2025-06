Trânsito de Salvador terá alterações para festas de São João; veja o que muda Foto: Ascom/TransalvadorA Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o tráfego na capital baiana... Taktá|Do R7 17/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Ascom/TransalvadorA Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o tráfego na capital baiana sofrerá alterações temporárias em razão dos festejos de São João, que ocorrem entre os dias 18 e 24 de junho em diferentes bairros. As mudanças incluem interdições de vias, controle de tráfego e proibição de estacionamento.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as mudanças no trânsito durante as festas de São João!

Leia Mais em Taktá:

Salvador realiza ‘Happy Hour da Vacina’ com horário ampliado nesta terça (17)

Prazo para pagamento da inscrição do Enem 2025 termina nesta quarta-feira (18)

Operação Pertinaz combate grupo de tráfico de drogas em Salvador e interior da Bahia