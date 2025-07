Transporte é retomado na Federação após suspensão por operação policial Foto: TakTáA Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que o atendimento no bairro do Engenho Velho... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h58 ) twitter

Foto: TakTáA Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que o atendimento no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, foi retomado por volta das 12h30. Agentes da Semob e prepostos da Integra acompanharam a volta da circulação dos coletivos. A interrupção nos serviços ocorreu em meio a mais uma fase da Operação Dominus Areae, deflagrada pela Polícia Militar com o objetivo de sufocar o tráfico de drogas e ampliar a sensação de segurança. A ação começou por volta das 8h e contou com apoio de unidades especializadas e dois blindados. Apesar da liberação do transporte, escolas e unidades de saúde da região permanecem com as atividades suspensas.

