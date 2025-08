Tratamento domiciliar da hemofilia ainda é desafio para brasileiros Foto: Reprodução / Banco de imagens.A hemofilia é uma doença rara causada pela deficiência de... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h38 ) twitter

Foto: Reprodução / Banco de imagens.A hemofilia é uma doença rara causada pela deficiência de fatores de coagulação, que leva a sangramentos frequentes. No Brasil, há cerca de 14 mil pessoas com hemofilia e, embora o tratamento preventivo esteja disponível pelo SUS, muitas famílias enfrentam dificuldades para aplicá-lo em casa, conforme apontou um levantamento da Associação Brasileira do Paciente com Hemofilia (Abraphem), divulgado nesta quinta-feira (31).

Para entender melhor os desafios enfrentados por essas famílias e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

