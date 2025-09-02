Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa, e viagem para Morro de São Paulo tem novo trajeto

Foto: TakTá.Está suspensa a travessia entre o Terminal Náutico de Salvador e o Terminal de...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: TakTá.Está suspensa a travessia entre o Terminal Náutico de Salvador e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica. A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), suspendeu na manhã desta terça-feira (2) devido às condições climáticas desfavoráveis na Baía de Todos-os-Santos.

Para mais detalhes sobre as mudanças nas travessias e as recomendações de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.