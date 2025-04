Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa do mau tempo nesta quarta (23) Divulgação/AstramabA Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 6h30 desta quarta-feira (23) por determinação da Capitania... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 08h05 ) twitter

Divulgação/AstramabA Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 6h30 desta quarta-feira (23) por determinação da Capitania dos Portos, em razão das condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o mau tempo, com ventos intensos e mar agitado, comprometeu a segurança das operações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre a travessia e as condições do tempo.

