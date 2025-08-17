Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por mau tempo Foto: Taktá.A travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 6h40 da manhã deste domingo (17) por... Taktá|Do R7 17/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 17/08/2025 - 10h17 ) twitter

Taktá

Foto: Taktá.A travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 6h40 da manhã deste domingo (17) por causa das condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os fortes ventos e o mar agitado tornaram o percurso inseguro, levando à recomendação de paralisação por parte da Capitania dos Portos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação das travessias.

