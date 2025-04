Travessia Salvador-Mar Grande tem movimento intenso, mas sem filas nesta Sexta-feira Santa Divulgação/AstramabA movimentação é intensa nas imediações do Terminal Náutico da Bahia, no bairro do Comércio,... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 18/04/2025 - 10h46 ) twitter

Divulgação/AstramabA movimentação é intensa nas imediações do Terminal Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, em Salvador, nesta Sexta-feira Santa (18). Mesmo com o alto fluxo de passageiros, a Travessia Salvador-Mar Grande opera com agilidade, sem formação de filas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre a travessia!

