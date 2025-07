Travessia Salvador-Mar Grande volta a operar após 4 dias suspensa Foto: Elói orrêa/SECOMA Travessia Salvador-Mar Grande volta a operar normalmente nesta quarta-feira (9), após a... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Elói orrêa/SECOMA Travessia Salvador-Mar Grande volta a operar normalmente nesta quarta-feira (9), após a interrupção do serviço que ocorreu no último sábado (6), em razão do mar agitado e de ventos fortes que comprometeram a segurança das embarcações. Com autorização da Capitania dos Portos da Bahia, o trajeto entre o Terminal Náutico, em Salvador, e o terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, volta a funcionar com saídas regulares a cada 30 minutos, com seis embarcações em operação. Mas a Travessia Salvador-Morro de São Paulo segue operando com conexão em Itaparica.

