Travessias de risco: as tragédias com lanchas entre Salvador e Morro de São Paulo em 2025
Foto: Reprodução / Redes Sociais. Por Cíntia Santos As travessias marítimas entre Salvador, Morro de São Paulo e municípios do Baixo Sul da Bahia vêm sendo marcadas por uma série de acidentes em 2025. Colisões, naufrágios e até incêndios expuseram falhas na fiscalização, divergências de responsabilidades entre órgãos e o sofrimento de famílias que perderam entes queridos.
Para entender melhor as causas e consequências dessas tragédias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
