Trégua comercial de tarifas entre China e EUA pode ser assinada na sexta-feira (9) na Suíça
Taktá|Do R7 07/05/2025 - 10h28 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h28 )

Xi Jinping China

Foto: Reprodução/XINHUA NewsXi Jinping ChinaO governo chinês anunciou nesta quarta-feira (7), em comunicado oficial divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, que o vice-primeiro-ministro He Lifeng viajará à Suíça entre os dias 9 e 12 de maio para “conversas com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos”, Scott Bessent. O encontro marca o primeiro passo concreto rumo à reabertura das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, após conversas por telefone.

Saiba mais sobre as implicações desse encontro e o que pode mudar nas relações comerciais entre as potências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

