Três homens morrem após confronto com a polícia durante festa no Curuzu, em Salvador Foto: PMBATrês homens morreram na madrugada desta segunda-feira (12) após um confronto com policiais militares... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 09h08 (Atualizado em 12/05/2025 - 09h08 )

Taktá

Foto: PMBA

Três homens morreram na madrugada desta segunda-feira (12) após um confronto com policiais militares da Rondesp BTS no bairro do Curuzu, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região quando foram informados sobre a presença de homens armados em uma festa do tipo “paredão” na Rua da Contenda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico incidente.

