Três homens são mortos a tiros no Cabula, em Salvador Foto: Ilustrativa / SSPNa madrugada deste domingo (1º), três homens foram mortos na localidade do... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 01/06/2025 - 13h37 )

Taktá

Foto: Ilustrativa / SSPNa madrugada deste domingo (1º), três homens foram mortos na localidade do Alto da Cebola, no bairro do Cabula, em Salvador. Segundo relatos de moradores, os tiros aconteceram nas proximidades da via que dá acesso à Avenida Gal Costa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico incidente.

