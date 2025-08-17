Logo R7.com
RecordPlus
Três mulheres são encontradas mortas no sul da Bahia

Do R7

Foto: Reprodução/Redes SociaisTrês mulheres foram encontradas mortas na tarde deste sábado (16) em uma área de vegetação na orla de Ilhéus, no sul da Bahia, segundo informações da Polícia Militar. O grupo estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (15), após sair para passear com um cachorro na Praia dos Milionários, uma das mais conhecidas da cidade.

