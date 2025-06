Tricolor na briga pela liderança: veja como assistir, horário e possível escalação de Bahia x Náutico Foto: Reprodução / Rafael Rodrigues / EC BahiaO Bahia recebe o Náutico neste sábado (7),... Taktá|Do R7 07/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 07/06/2025 - 09h17 ) twitter

Foto: Reprodução / Rafael Rodrigues / EC BahiaO Bahia recebe o Náutico neste sábado (7), às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O time baiano lidera o Grupo B com 13 pontos e já tem vaga assegurada nas quartas de final. O Náutico, com oito pontos, ocupa a quinta colocação e busca retornar ao G-4. O jogo pode ser assistido através do SBT ou da Premiere.

