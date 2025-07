Triunfo! Bahia vence Retrô e garante vantagem para jogo de volta da Copa do Brasil Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia vence o Retrô por 3×2 no jogo de ida das... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 22h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia vence o Retrô por 3×2 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30), na Fonte Nova. Com Lucho Rodríguez e Willian José, o Tricolor chega na vantagem para a partida decisiva do confronto, na próxima quarta-feira (6), e se aproxima da classificação para as quartas de final da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Taktá:

Tarifa de 50% dos EUA poupa laranja, aeronaves e mais; confira a lista

VÍDEO: Réu por feminicídio ameaça promotoria e família da vítima em julgamento

VÍDEO: Roberta Miranda chuta homem que invadiu palco