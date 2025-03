Troca de tiros em Cosme de Farias deixa dois suspeitos mortos; cerca de 13 criminosos estão foragidos Foto: Divulgação/PMBApmbaUm confronto entre policiais militares e suspeitos armados terminou com dois mortos na noite... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 10h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h07 ) twitter

pmba

Foto: Divulgação/PMBApmbaUm confronto entre policiais militares e suspeitos armados terminou com dois mortos na noite de sábado (29), no bairro Cosme de Farias, em Salvador. A troca de tiros aconteceu durante uma patrulha na região, quando os agentes foram surpreendidos por um grupo de criminosos, cerca de 15 suspeitos, de acordo com a polícia. Dois suspeitos foram feridos e restante do grupo conseguiu fugir.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

