Troca de tiros na Federação deixa duas pessoas baleadas; entenda

Divulgação/SSP-BADuas pessoas ficaram feridas durante uma troca de tiros entre facções rivais na noite desta segunda-feira (30), na localidade do Alto da Bola, no bairro da Federação, em Salvador. Entre as vítimas está uma moradora de 51 anos, atingida no abdômen, que precisou passar por cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE).

Para mais detalhes sobre este incidente e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

