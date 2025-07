Trump taxa café brasileiro e provoca alta dos preços nos EUA Foto: Marcello Casal jr/Agência BrasilA decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h18 ) twitter

Foto: Marcello Casal jr/Agência BrasilA decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil já repercute na economia americana. Segundo o jornal New York Post, o preço do café no país disparou após o anúncio da medida, refletindo o impacto direto da nova política comercial nas prateleiras e cafeterias dos EUA.

