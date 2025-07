Turismo na Bahia cresce 8,9% no primeiro trimestre e supera média nacional Foto: DivulgaçãoO volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 8,9% no primeiro trimestre de 2025... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h57 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 8,9% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho colocou o estado na quinta posição entre as unidades da federação, acima da média nacional, que registrou alta de 5,4%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE) e integram o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, divulgado nesta segunda-feira (14) pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em parceria com a Secretaria do Turismo do Estado.

