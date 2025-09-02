“Uber do Tráfico” é preso em Salvador por homicídio e tráfico de drogas
Foto: Divulgação/ Ascom-PCBA.Um motorista de aplicativo, de 27 anos, investigado pela morte de Dinaldo Barbosa...
Foto: Divulgação/ Ascom-PCBA.Um motorista de aplicativo, de 27 anos, investigado pela morte de Dinaldo Barbosa Melo, foi preso na manhã desta terça-feira (2) no bairro de Narandiba, em Salvador. O crime ocorreu em 6 de maio, quando a vítima foi executada a tiros e teve o corpo abandonado, com as mãos amarradas, no bairro de Pirajá.
