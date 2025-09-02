Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

“Uber do Tráfico” é preso em Salvador por homicídio e tráfico de drogas

Foto: Divulgação/ Ascom-PCBA.Um motorista de aplicativo, de 27 anos, investigado pela morte de Dinaldo Barbosa...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/ Ascom-PCBA.Um motorista de aplicativo, de 27 anos, investigado pela morte de Dinaldo Barbosa Melo, foi preso na manhã desta terça-feira (2) no bairro de Narandiba, em Salvador. O crime ocorreu em 6 de maio, quando a vítima foi executada a tiros e teve o corpo abandonado, com as mãos amarradas, no bairro de Pirajá.

Para mais detalhes sobre essa prisão e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.