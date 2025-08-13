Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

UFBA é alvo de golpe que redireciona usuários a sites de apostas

Foto: Divulgação/UFBAA Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi alvo de um golpe online que utiliza...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/UFBAA Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi alvo de um golpe online que utiliza links falsos no Google para redirecionar professores e alunos a páginas de apostas. As páginas fraudulentas imitam o endereço e o layout oficial da instituição, mas levam o usuário a conteúdos maliciosos. O endereço usado na fraude não pertence à universidade.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.