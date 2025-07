Ultraleve cai em rodovia na Itália, explode e mata duas pessoas Uma câmera de segurança instalada em uma rodovia na Itália flagrou o momento em que... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h37 ) twitter

Uma câmera de segurança instalada em uma rodovia na Itália flagrou o momento em que um ultraleve caiu em meio aos veículos que trafegavam por um trecho da estrada em Azzano Mella, na província de Brescia, nesta terça-feira (22). As imagens mostram o avião despencando quase na vertical e explodindo ao tocar o solo, bloqueando completamente a via com chamas intensas e uma densa fumaça preta.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

