Uneb abre inscrições para instrutores de línguas estrangeiras; confira os detalhes

Foto: Divulgação/Ascom EducaçãoUnebA Universidade do Estado da Bahia (Uneb) está com inscrições abertas para o credenciamento de instrutores que desejam atuar no Centro de Idiomas da instituição (CiUNEB). O processo seletivo oferece 27 vagas para diversas línguas, incluindo Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, Mandarim, Libras, Iorubá e Kimbundu. Também há vagas específicas para cursos de proficiência em Francês, Inglês e Italiano.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como se inscrever e participar deste processo seletivo!

