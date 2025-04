Urgente! Acidente entre lanchas deixa feridos em Morro de São Paulo Foto: Reprodução / Redes Sociais Uma colisão entre duas lanchas foi registrada no final da... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 21h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução / Redes Sociais Uma colisão entre duas lanchas foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (7), na região da Gamboa, em Morro de São Paulo, distrito do município de Cairu, no baixo sul da Bahia. Não há informações sobre as causas do acidente e nem sobre o total de feridos.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Vitória se pronuncia após agressões sofridas por profissionais da imprensa carioca; veja

Árbitros de Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras são afastados pela CBF

Rompimento entre Emicida e Fióti: Acusações marcam fim de parceria de 16 anos