Urgente! Ônibus com torcedores do Bahia capota a caminho de Recife Foto: PRFUm dos ônibus que levava integrantes da Torcida Bamor, principal organizada do Bahia, capotou... Taktá|Do R7 02/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 02/08/2025 - 16h58 )

Foto: PRFUm dos ônibus que levava integrantes da Torcida Bamor, principal organizada do Bahia, capotou na BR-101, nas proximidades do município de Escada (PE), por volta do meio-dia deste sábado (2). O grupo se dirigia a Recife para acompanhar a partida entre Bahia e Sport, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para as 16h, na Ilha do Retiro.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e a situação dos torcedores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

