Urgente! Repórter é agredido durante cobertura ao vivo de acidente Foto: Reprodução/Jornal Bahia no arDurante uma transmissão ao vivo na manhã desta sexta-feira (25), o... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 07h37 )

Foto: Reprodução/Jornal Bahia no arDurante uma transmissão ao vivo na manhã desta sexta-feira (25), o repórter Matheus Borges, da equipe do programa Bahia no Ar, foi agredido enquanto cobria um acidente com vítima na avenida Garibaldi, em Salvador. Segundo informações da emissora, o jornalista dava detalhes do ocorrido e solicitava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando foi surpreendido com socos desferidos por um homem que seria o marido da vítima do acidente.

