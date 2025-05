UTI aérea atola em aeródromo de Ipiaú e paciente é transferido em outro voo Foto: Giro Ipiaú / Reprodução Uma aeronave equipada como UTI aérea atolou na área de... Taktá|Do R7 31/05/2025 - 19h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 19h57 ) twitter

Foto: Giro Ipiaú / Reprodução Uma aeronave equipada como UTI aérea atolou na área de estacionamento do aeródromo de Ipiaú, no sul da Bahia, na manhã deste sábado (31), antes de decolar com um paciente rumo a Salvador. O incidente ocorreu fora da pista principal, em uma área lateral afetada pelas chuvas intensas dos últimos dias.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

