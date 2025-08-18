Vacinação antirrábica começa nesta segunda em Salvador
Foto: Divulgação/Secom.A campanha de vacinação antirrábica 2025 começa nesta segunda-feira (18), às 9h, no Campo...
Foto: Divulgação/Secom.A campanha de vacinação antirrábica 2025 começa nesta segunda-feira (18), às 9h, no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X. A ação é promovida pela Prefeitura de Salvador e terá mais de 90 pontos espalhados pela cidade.
Foto: Divulgação/Secom.A campanha de vacinação antirrábica 2025 começa nesta segunda-feira (18), às 9h, no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X. A ação é promovida pela Prefeitura de Salvador e terá mais de 90 pontos espalhados pela cidade.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a vacinação e os locais disponíveis!
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a vacinação e os locais disponíveis!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: