Vacinação antirrábica começa nesta segunda em Salvador

Foto: Divulgação/Secom.A campanha de vacinação antirrábica 2025 começa nesta segunda-feira (18), às 9h, no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X. A ação é promovida pela Prefeitura de Salvador e terá mais de 90 pontos espalhados pela cidade.

