Vacinação Antirrábica: Salvador imuniza 81 mil animais e reforça convocação a tutores

Foto: Secom.PMSA Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador reforça a convocação para a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, que prossegue até 30 de setembro. Desde o início da ação, em 18 de agosto, 81,3 mil animais já foram vacinados — 49,4 mil cães e 31,9 mil gatos — o que representa 25% da meta de 316.608 pets.

