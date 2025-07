Valença receberá novo Hospital e Maternidade Costa do Dendê; investimento de R$ 160 milhões Foto: Divulgação / GOVBAO município de Valença, no Baixo Sul da Bahia, foi contemplado nesta... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h57 ) twitter

Foto: Divulgação / GOVBAO município de Valença, no Baixo Sul da Bahia, foi contemplado nesta sexta-feira (4) com a assinatura da ordem de serviço para a construção do Hospital e Maternidade Costa do Dendê, que contará com 255 leitos. A obra será realizada com recursos dos governos estadual e federal, totalizando mais de R$ 160 milhões — R$ 100 milhões do Governo da Bahia e R$ 60 milhões do Governo Federal, via Novo PAC. A previsão é de que a construção seja concluída até 2027.

