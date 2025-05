Vaqueiro morre eletrocutado ao encostar em cerca com ligação clandestina na Bahia Foto: Divulgação/Ascom PCBAUm vaqueiro de 24 anos morreu na manhã desta segunda-feira (12) após encostar... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h07 ) twitter

Foto: Divulgação/Ascom PCBAUm vaqueiro de 24 anos morreu na manhã desta segunda-feira (12) após encostar em uma cerca de arame farpado que estava energizada ilegalmente, na zona rural de Conceição do Coité, cidade localizada a cerca de 110 quilômetros de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Luciano José de Souza. Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu no distrito de São João, enquanto o vaqueiro tentava apanhar um cavalo em uma propriedade da região. No momento, chovia, o que pode ter contribuído para a condução da energia elétrica.

